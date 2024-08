Jannik Sinner ecco la prova che zittisce gli sciacalli | il caso Bortolotti spiega tutto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Ildi, già scagionato, positivo al test antidoping per l'uso di Clostebol, un anabolizzante presente in una pomata che gli ha somministrato il suo fisioterapista per curare alcune ferite, ha risvegliato gli haters del nostro campione, numero uno del tennis mondiale. In queste ore si sono susseguite accuse contro il tennista sopratda parte di quei leoni da tastiera che di fatto hanno forse un pizzico di invidia per i successi raggiunti dall'azzurro. Ma ci sono dei precedenti che zittiscono le critiche e mettono un punto fermo in questa vicenda. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, anche il doppistanel 2023 ha dovuto fare i conti con la stessa accusa. Il 4 ottobre 2023,è stato sottoposto al test durante il Challenger di Lisbona e il campione è stato inviato nel laboratorio antidoping di Montreal dove è stata riscontrata la positività.