Italia record di capitali e investimenti dall’estero Bankitalia prevede un balzo del Pil grazie al Pnrr

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 21 agosto 2024) E’ un buon giorno per l’che “conta”, in senso matematico, che ragiona sul proprio futuro, sullo stato dell’economia attuale e sulle ricadute sui redditi e la qualità della vita deglini. La solitudine dei numeri certi – quelli ufficiali che spesso restano malinconicamente relegati nei bollettini delle istituzioni economiche e finanziarie e lasciano spazio, sui giornali, ai pettegolezzi e ai veleni politici – viene rotta oggi dal Bollettino di Banksulla “Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull’estero” e dalla relazione del governatore Panetta alla 45esima edizione del Meeting per l’amicizia tra i popoli di Rimini.