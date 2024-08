Grazie Beppe! Chi si mobilitò per il V-day non è cambiato e neanche M5s deve farlo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) di Patrizia Monica Triolo Il Garante e Cofondatore del M5S,Grillo, ha scritto un importante messaggio agli iscritti e sostenitori in cui ricorda quali siano i nostri pilastri fondamentali: Nome, Simbolo e Regola dei due mandati. E’ bene rinfrescare ogni tanto la memoria, soprattutto a chi è stato buttato nella confusione da coloro che poi se ne sono bellamente approfittati. Noi siamo nati da quei V-day in cui raccogliemmo le firme per tre proposte di legge di iniziativa popolare, tra cui l’introduzione di un tetto massimo di due legislature, ricordo bene la fiumana di persone accorse a firmare, forse alcuni lo hanno scordato. Le nostre Stelle sono fondamentali e si poggiano su pilastri senza i quali non potrebbero sopravvivere.