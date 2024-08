Giocata vincente a San Pellegrino pensionata porta a casa 5 milioni con 20 euro

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 21 agosto 2024) SanTerme. 18. Questo il numeroche ha permesso ad unadi Sandirsi adigrazie ad un “Gratta e vinci” della serie 100X da 20. Lal’altro ieri (lunedì 19 agosto) nel tardo pomeriggio alla tabaccheria Vistalli, non distante dal municipio. La somma è proprio la quota massima che è possibile vincere tramite il meccanismo di numeri e i bonus moltiplicatori del “grattino”, come comunicato sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Un biglietto ogni 10.080.000: questa la probabilità di trovarsi tra le mani il Gratta e vinci acquistato dalla donna. Naturalmente, per motivi di privacy, l’identità dellafortunata rimane sconosciuta, ma in paese sono già iniziate a girare voci sul suo possibile volto.