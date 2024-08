Forza lo sportello di un' auto e la saracinesca di un negozio | 29enne arrestato per tentato furto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Bologna, 21 agosto 2024 - Hadire ladi unin via Corticella senza successo per poi ripetersi con la portiera di un', questa volta riuscendo ad aprirla, ma i rumori hanno destato la curiosità di un residente che ha subito allertato i carabinieri. Per questo motivo un ventinovenne è statocon l'accusa diaggravato continuato. Il tutto è accaduto l'altro giorno in Bolognina, più precisamente in via Corticella, quando il ventinovenne, di origine polacca, in Italia senza fissa dimora, pregiudicato, è stato notato da un residente che si è affacciato alla finestra perché aveva sentito alcuni strani rumori provenire dalla strada.