Elezioni Usa Obama e Musk | tra Yes She Can e il ministero per l’efficienza D o g e

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Nel pieno delle tensioni politiche americane, due figure di spicco, Baracked Elon, scelgono strade opposte per influenzare il futuro della nazione. Da una parte,torna in prima linea per sostenere Kamala Harris, cercando di riaccendere quel fuoco di speranza e cambiamento che aveva accompagnato la sua ascesa alla Casa Bianca. Dall’altra, Elonsi presenta come protagonista inatteso, rispondendo all’invito di Donald Trump con la proposta provocatoria di un “dipartimento del”, scherzosamente chiamato D.o.g.e. Tra un passato da riconciliare, simbolizzato dalla retorica unificatrice di, e un futuro da costruire con la visione futuristica e paradossale di, la scena politica americana non ha nulla da invidiare a serie tv come House of Cards.