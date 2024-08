Carletti in corsa per la Provincia Ma il Pd deve ancora pronunciarsi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Potrebbe arrivare la prossima settimana l’indicazione di Agnesecome possibile candidata a presidente dellada parte delle Unioni comunali e dei sindaci Pd della Valdichiana. Lunedì sera la riunione è stata in realtà interlocutoria, perché sul nome della prima cittadina di San Casciano dei Bagni si sono espressi apertamente cinque dei dieci comuni: Sinalunga (il cui sindaco, Edo Zacchei, punterebbe peraltro alla presidenza dell’Unione dei Comuni), San Casciano dei Bagni, Cetona, Sarteano, Chiusi. Gli altri cinque si sono per il momento astenuti da una valutazione aperta, che porterebbe al nome di Giacomo Grazi, sindaco di Torrita di Siena, il cui nome è stato pronunciato al tavolo ma non è poi stato chiaramente espresso né da Torrita stessa, né da Montepulciano, Trequanda, Pienza, Chianciano Terme.