Blake Lively lancia la sua linea di prodotti per la hair care

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 21 agosto 2024)ha svelato i suoi segreti di bellezza attraverso la sua nuovadi: tutto suBrown. Nelle ultime settimane il nome diè saltato spesso all’occhio, sia perché è di ritorno al cinema con It Ends With Us. Siamo noi a dire basta, sia perché hato un nuovo marchio per la cura dei capelli. Risponde al nome diBrown e, a differenza di quanto sia stato erroneamente pensato e riferito, non è affatto collegato alla promozione del film in questione tratto dal romanzo di Colleen Hoover.. Crediti: Ansa – VelvetMagI suoi capelli lucenti e biondissimi hanno sempre catturato l’attenzione. Oggi, grazie aBrown, ogni segreto è stato svelato. I suoi lunghi capelli biondi sono sempre stati un tratto distintivo dell’attrice nell’arco della sua carriera.