Volley Europei U17 femminili | l’Italia batte 3-0 il Canada e accede ai quarti

(Di martedì 20 agosto 2024)fa quattro su quattro. Nuova partita, nuova vittoria per la nazionale Under 17 femminile didi Pasquale D’Aniello ai Campionati. A Lima, in Perù, le azzurrine hanno infatti da poco superato 3-0 (25-19, 25-17, 25-17) il, ottenendo dunque il quarto successo consecutivo e, soprattutto, il pass per idi finale. Un altro match che ha vistofarla da padrona; per le atlete di coach D’Aniello si tratta del terzo successo consecutivo arrivato con il punteggio di 3-0, dopo la vittoria in rimonta all’esordio contro il Messico (3-2). Una nuova e convincente vittoria che spalanca dunque a Tosini e compagne le porte della fase più calda della manifestazione. Top scorer della gara la schiacciatrice azzurra Perla Massaglia, autrice di 13 punti, in doppia cifra anche Ludovica Tosini (11) e la canadese Ana Stajanovic (11).