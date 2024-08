US Open 2024 Lucrezia Stefanini piega Emiliana Arango e supera il primo turno delle qualificazioni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 agosto 2024)stacca il pass per il secondodegli USdi tennis: l’azzurra nel match d’esordio del tabellone cadettola colombiana, numero 30 del seeding, con lo score di 6-3 4-6 6-1, maturato in due ore e quarantadue minuti di gioco. Il prossimo ostacolo sarà rappresentato dalla wild card statunitense Julieta Pareja. Nelset l’azzurra annulla tre palle break in apertura, poi strappa la battuta all’avversaria ai vantaggi del secondo gioco. Scambio di break a 15 tra terzo e quarto game, poi l’azzurra tiene il servizio ed allunga sul 4-1 non pesante.strappa ancora il servizio alla sudamericana, va a servire per il set marecupera uno dei due break di ritardo ed accorcia fino al 3-5. L’italiana va nuovamente a servire per il parziale e questa volta tiene la battuta a zero per il 6-3 in 44 minuti.