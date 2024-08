Tutte le novità di Carlo Conti | nuove proposte big e votazioni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 20 agosto 2024) Il ritorno delle, 24 Big in gara e modifiche al sistema delle. Queste le principalidel Festival di Sanremo targato. L'ormai storico volto Rai, infatti, nella sua qualità di direttore artistico e conduttore, ricomincia da quattro dopo i suoi tre Festival vincenti (edizioni 2015/2016/2017). Il Regolamento della 75ª edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo - che andrà in onda, in diretta su Rai 1, dall'11 al 15 febbraio 2025 - è da oggi online. Che cosa dobbiamo aspettarci? Innanzitutto il ritorno delle(4 artisti in gara che si contenderanno il titolo). I Big a calcare il palco del teatro Ariston saranno 24.