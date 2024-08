The Room Next Door | Tilda Swinton e Julianne Moore sono stupende nel trailer del film di Almodóvar

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 20 agosto 2024) Si tratta dell'esordio in lingua inglese nel lungometraggio per il regista spagnolo che verrà presentato alla Mostra del Cinema di Venezia Sony Pictures Classics ha diffuso in streaming il primodi Theesordio in lingua inglese nel lungometraggio del pluripremiato Pedro, interpretato dai premi Oscar. Come detto, ilrappresenta il primo lungometraggio in lingua inglese di, dopo aver esordito in questa lingua con il corto The Human Voice e successivamente con Strange Way of Life. Il nuovosarà presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia il 2 settembre. Secondo la sinossi, "Thesegue Ingrid () e Martha (), che erano molto amiche in