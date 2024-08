Strade come fiumi allagamenti e cedimenti del manto stradale | la regione in ginocchio

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

Il maltempo non molla l'Italia, dopo aver colpito nord e centro, si sposta con decisione al sud. Per la giornata di oggi, 20 agosto, la protezione civile aveva diramato l'allerta gialla in dieci regioni: su Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Marche, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Dalla Puglia arrivano le notizie peggiori. In Salento alcuni comuni sono finiti sott'acqua. Diversedel centro abitato si sono trasformate in torrenti in piena. In alcuni punti l'acqua ha superato i 40 centimetri creando disagi alla circolazione. A Pescoluse, in provincia di Lecce, un fiume d'acqua piovana ha lambito i lidi.anche a Melendugno e a Taurisano.