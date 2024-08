Sinner nota ufficiale Federtennis | Nessuna conseguenza tranne i 400 punti in meno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 20 agosto 2024) “A causa di una contaminazione involontaria, Jannikè risultato positivo in bassissima concentrazione al metabolite del clostebol durante un controllo antidoping a Indian Wells. La contaminazione è avvenuta tramite una pomata utilizzata dal fisioterapista per curare una sua stessa ferita prima di trattare i muscoli di Jannik senza l’utilizzo dei guanti.per il n.1 del mondo, solo la decurtazione dei 400conquistati a Indian Wells.parteciperà regolarmente agli Us Open e avrà la certezza di restare in vetta al ranking alfino a Pechino”. Questa ladella Federazione italiana tennis e padel sul caso di Jannik, riconosciuto innocente dopo la positività al Closebol riscontrata a marzo scorso nel Masters 1000 di Indian Wells.: “i 400in” SportFace.