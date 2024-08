Serie A | nel 2023 3 5 miliardi spesi dai club per 9 2 miliardi sul pil e oltre 150 mila posti di lavoro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 20 agosto 2024) OpenEconomics ha stimato l’impatto delle società sportive diA sull’economia italiana nel. La spesa totale generata daiè stata di 3.5di euro, articolata per il 49% in salari e per la restante parte in trasporti, materiale tecnico, consulenze, beni alimentari, ospitalità, tessile e abbigliamento e impiantistica sportiva. Tale spesa, agendo come shock di domanda sull’economia italiana, ha prodotto un impatto sul valore aggiunto nazionale didi euro, pari allo 0,48% del pil. Vanno aggiunti anche più di 150occupati, 2,2di gettito fiscale edi redditi per le famiglie. Tali effetti, si legge nello studio, si manifestano in maniera diretta attraverso la spesa verso i fornitori, in maniera indiretta lungo le filiere a monte industriali coinvolte.