Separazione Morata-Campello | lei in lacrime lui arrabbiato le indiscrezioni

(Di martedì 20 agosto 2024) Qualche giorno prima di Ferragosto il mondo del calcio è stato sorpreso da una notizia davvero inattesa. Alvaroe Alice, infatti, hanno annunciato con delle stories, condivise sui loro account Instagram ufficiali, di aver deciso di separarsi. La notizia è arrivata solo qualche giorno dopo la condivisione di un post romantico di coppia, in cui il calciatore dichiarava il suo amore incondizionato alla moglie. Anche per questo, i sostenitori della coppia non si aspettavano questa decisione definitiva e, subito, si sono rincorse lea riguardo. Diverse fonti, infatti, parlavano di tradimenti dello sportivo ai danni dell’influencer, ma lei stessa ha fermamente smentito tale eventualità.