Roberto Saviano a Mont’Alfonso sotto le stelle Il recital ‘Appartenere’

(Di martedì 20 agosto 2024) Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), 20 agosto 2024 - Cos’è il sesso per le organizzazioni mafiose? Opportunità di controllo, sopraffazione, strumento per creare nuove alleanze o per distruggerne di vecchie, stigma o vanto, esaltazione o vergogna?approda giovedì 22 agosto alla Fortezza dia Castelnuovo di Garfagnana con il“Appartenere - La vita intima del potere criminale” tratto dal suo nuovo libro “Noi due ci apparteniamo” edito da RCS. Serata nell’ambito del festivalle. I biglietti – posti numerati a sedere, 25,30 e 34,50 euro, compresi diritti di prevendita – sono disponibili sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita - tel. 055.210804).