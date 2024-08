Phil Foden nominato Giocatore dell’Anno della PFA

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 20 agosto 2024) 2024-08-20 22:43:34 Giorni caldissimi in redazione!è statoPFA per il 2024. Con il premio di, per la prima volta dal 2010 i premi die Giovanesono stati assegnati a due giocatori inglesi. Wayne Rooney e James Milner sono stati gli ultimi due a raggiungere tale impresa.ha segnato 19 gol in 35 presenze in Premier League la scorsa stagione, compreso quello segnato nell’ultima giornata, aiutando la sua squadra a vincere il quarto titolo consecutivo. A 23 anni è ilpiù giovane ad aver vinto sei titoli di campionato. Ha vinto anche due volte il premio YPOTY e quest’anno gli è stato conferito il premio diStagionePremier League e il premio di CalciatoreFootball Writers’ Association.