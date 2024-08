Peste suina | nuovo caso nel Novarese In Lombardia vertice con il commissario per frenare il virus

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 agosto 2024) Pavia, 20 agosto 2024 – Undiin un allevamento di maiali nel. La presenza delè stata confermata dall'istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, che da tempo monitora la diffusione sia nei cinghiali che nei maiali allevati. In quarant’anni i suini allevati in Emilia-Romagna sono dimezzati (foto d’archivio) In quarant’anni i suini allevati in Emilia-Romagna sono dimezzati (foto d’archivio) Secondo le prime informazioni quello colpito è stato un piccolo allevamento di Vinzaglio ed è il terzorilevato in un allevamento del Piemonte. Come gli altri due casi riscontrati a Trecate, si trova in allevamenti del