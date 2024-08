Paolo Ruffini diventa babysitter Lo spettacolo al Festival Versiliana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 agosto 2024) Cosa accadrebbe se, attore, regista, conduttore e autore poliedrico, mentre sta per iniziare il suo one man show, fosse interrotto da tre bambini, Isabel Aversa, Lorenzo Pedrazzi e Leonardo Zambelli, che si sono persi? Dovrebbe occuparsi di loro, dopo aver rintracciato i genitori, aspettando che vengano a riprenderli, trasformandosi così in un improbabile, intrattenendo non solo i piccoli, ma anche il pubblico, nello“Il. Quando diventerai piccolo capirai“ che, dopo il successo del video podcast nato in collaborazione con Claudia Campolongo, musicista e compositrice livornese e che ha sbancato sui social, da Spotify a Instagram, da Facebook a Tik Tok, in cui il comico regala uno sguardo puro e spontaneo sul mondo e sulle tematiche esistenziali della vita degli adulti, arriverà giovedì, alle 21.