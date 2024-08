Non è possibile anche lui tra i dispersi dopo Mike Lynch Tragedia del Bayesian spunta un altro clamoroso nome

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 20 agosto 2024) Una tempesta improvvisa ha scosso la costa di Palermo, portando alla tragica affondamento del veliero di 56 metri,, e causando la morte non solo del famoso milionarioe della moglie, madi unre della finanza molto più importante per certi versi. L’incidente, avvenuto lunedì scorso, ha lasciato un segno profondo nella comunità internazionale e nel mondo della finanza. Il, un’imbarcazione di lusso, si trovava al largo di Porticello quando è stata colpita da una tromba d’aria. >> “lui tra i”. Naufragio in Sicilia, ore di ansia: a bordo c’erail famoso con la moglie Le condizioni avverse hanno reso imil controllo dell’imbarcazione, che è affondata rapidamente.