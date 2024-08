Naufragio Palermo l’ambasciatore inglese | L’invio dei nostri ispettori? Totalmente normale Conoscevo Mike Lynch

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) “Siamo qui per sostenere le famiglie, i miei connazionali britannici, ma anche per parlare con le autorità italiane e ringraziare loro per tutto quello che stanno facendo”. Lo ha detto Edward Llewellyn,in Italia arrivato stamattina a Porticello sul luogo dove ieri mattina si è verificato ildella “Bayesian”, il veliero di lusso del magnate. L’imprenditore è ancora disperso in mare assieme ad altre cinque persone tra cui la figlia: sono in tutto quattro britannici e due inglesi i dispersi. Mentre sono in corso ancora le operazioni per l’eventuale recupero delle salme,Llewellyn ha spiegato chedegliinglesi in Sicilia “è qualcosa di. Lo facciamo ogni volta che una nave britannica è coinvolta in un incidente così grave. Lavoreranno con i loro colleghi italiani”.