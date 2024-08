Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 20 agosto 2024) Ultimatum alle foze armate russe: ferare l'avanzata ucraina in territorio russo. Il presidente Vladimir Putin ha ordinato al suo esercito di cacciare le truppe ucraine e di liberare la regione dientro l'1 ottobre. Lo riporta Rbc-Ukraine. Tuttavia, il loro compito è di farlo senza ritirare le forze dalle aree chiave nel Donbass in cui la Russia sta conducendo un'offensiva, soprattutto nelle direzioni Pokrovsk e Toretsk. Ma c'è un altro aspetto che fa emergere la preoccupazione internazionale e che può far estendere il conflito ai Paesi Nato. Ciemergenti" della partecipazione di "compagnie militari private americane al fianco delle forze armate ucraine durante l'invasione del territorio della Federazione Russa" nella regione del, ha affermato il ministero degli Esteri russo all'incaricata d'affari degli Stati Uniti nel Paese, Stephanie Holmes.