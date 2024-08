L’incredibile storia di Antonio | scappa dopo un omicidio e diventa poliziotto

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 20 agosto 2024) Anche se19 anni, la giustizia finalmente ha fatto il suo corso con l’arresto diRiano, 62enne che nel 2004 uccise un uomo e riuscì are, ricostruendosi una nuova vita come. LadiRiano: da killer aEra il dicembre del 2004, quandoRiano uccise a colpi di pistola il 25enne Benjamin Becarra ad Hamilton in Ohio. Come ricostruito dallo sceriffo della contea di Butler, Rianola sparatoria fuggì in Messico e fece ritorno nella sua città natale, Zapotitlan Palmas, nello stato di Oaxaca. Qui l’uomo si era rifatto una vita, riuscendo ad entrare addirittura nel corpo della polizia locale che contava appena 10 uomini. Proprio la carenza di risorse e la penuria di agenti hanno reso molto blandi i controlli sul curriculum e sula fedina penale di Riano, che è stato assunto come agente.