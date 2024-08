Juventus lesioni per Thuram e Weah | previsti nuovi esami tra una decina di giorni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 20 agosto 2024) Non arrivano buone notizie dal bollettino medico diramato dallaall’indomani della partita di Serie A vinta per 3-0 contro il Como. “A seguito dei problemi muscolari accusati nel corso della partita di ieri sera, questa mattina Khephrene Timothysono stati sottoposti ad accertamenti diagnostici presso il JMedical che hanno evidenziato per il primo una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra e per il secondo una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Per entrambi sonotra circa 10” si legge. Duro colpo dunque per Thiago Motta, che perde altri due giocatori in vista dei prossimi impegni.pertra unadiSportFace.