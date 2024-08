Joe Biden il ‘lungo addio’ parte dalla convention democratica | Amo il mio lavoro ma amo di più l’America

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Roma, 20 agosto 2024 – È ladi Kamala Harris, ma la prima serata è stata di Joe: il presidente ha pronunciato davanti ai delegati democratici il suo discorso in supporto della vice, presentandosi come “il miglior volontario che la campagna di Kamala e Walz abbia mai visto”. Accolto da migliaia di “grazie Joe”, non ha nascosto la sua commozione: “Vi amo, grazie”. “Kamala Harris sarà una presidente che i nostri figli potranno ammirare”, “una presidente rispettata dai leader mondiali, perché lo è già. Sarà una presidente di cui tutti potremo essere orgogliosi e sarà una presidente storica che darà la sua impronta al futuro dell'America”. Con queste parole,ha ribadito il suo endorsement alla candidata che lo va a sostituire dopo lo storico ritirocorsa per la Casa Bianca.