Inter | il difensore argentino Palacios si avvicina ai nerazzurri

(Di martedì 20 agosto 2024) L’sono sempre più vicini. Secondo quanto riportato da Italpress che l’mediario incaricato di seguire l’affare è arrivato a Milano per incontrare la dirigenzaista e chiudere l’operazione. Marotta, infatti, ha avuto conferma di dover trattare soltanto con l’Independiente Rivadavia, che riscatterà subito l’o cartellino del classe 2003 dal Talleres (avrebbe potuto farlo in due anni pagando due tranche da due milioni l’una) per poi rivenderlo immediatamente, con l’che metterà sul piatto un’offerta da 6,5 milioni: “È un ragazzo con potenzialità importanti, un centrale che possiede un mix di fisicità e velocità”, ha detto di lui Martin Cicotello, allenatore dell’Independiente Rivadavia.