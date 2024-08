Il tempo è cambiato da un giorno all’altro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) Arrivò la cameriera a darmi un po’ di respiro. Dopo mi decisi a chiedere: "E Marcella che ne pensa?" "Marcella è innamorata persa. Ci magona dietro a te. Se sapesse che te ne sto parlando mi toglierebbe il saluto a vita, ma io penso al suo bene." "Che sarei io?" "Meglio tu di uno sconosciuto. Hai un mestiere nelle mani, non ti tiri indietro se c’è da lavorare, ti incazzi di rado, non sei mai stato in galera. E poi c’è anche un’altra cosa." "Quale?" "L’officina. Più avanti potresti rilevarla." Due giorni dopo, quando Marcella passò da noi, le proposi di nuovo di uscire. Non ero innamorato di lei, ma insieme non ci stavo male. Una cosa tranquilla, senza scosse, senza ansia, senza paure. Diventò la mia ragazza ufficiale. Qualche domenica a cena dai miei, qualche altra dai suoi. Un paio di sere alla settimana fuori con gli amici, oppure da soli.