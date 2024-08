Il Napoli tra la disfatta di Verona e il mercato | parla Mario Zaccaria

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 20 agosto 2024) A ‘Magazine Live’, trasmissione in onda su Radio Punto Zero e condotta da Michele Sibilla e Antonio Petrazzuolo, è intervenuto anche. Di seguito le dichiarazioni del presidente dell’USSI Campania. “Manca la voce del presidente, perché c’è qualcosa che non va. Ho sottolineato che il campionato è appena iniziato e non vedo l’ora che finisca, se deve essere come l’anno scorso, ma le premesse sono queste. Se questo succede è perché la squadra è la stessa, ma con qualcosa in meno, tipo Osimhen e altri calciatori. Conte ha schierato calciatori che sono stati protagonisti della”., una società che IlE il ‘giallo’ Brescianini “Altre squadre hanno fatto degli interventi, qui abbiamo solo voci che stanno per arrivare i calciatori.