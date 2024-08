Hiromi Rollin l’ultima compagna di I bambini non mi hanno permesso di dirgli addio una situazione disumana

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di martedì 20 agosto 2024) L’ultimo capitolo: l’ultimo amore e il controversodi Alain Delon Alain Delon, il leggendario attore scomparso a 88 anni il 18 agosto, ha vissuto una vita piena di successi, amore e attenzione pubblica. Mentre molto è stato scritto e detto su di lui, la storia della sua ultima, è rimasta in gran parte nell’ombra, fino ad ora.si racconta In un’intervista rivelatrice con Le Figaro,, che è stata al fianco di Delon per decenni, ha parlato apertamente delle dolorose circostanze checircondato i suoi ultimi giorni.ha espresso la sua devastazione per la scomparsa di Delon, descrivendo lanella sua residenza di Douchy come “”. Secondo lei, i tre figli di Delon, Anthony, Alain-Fabien e Anouchka, leimpedito di dire un ultimoall’uomo che amava.