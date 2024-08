Degustazioni mercati e spettacoli Riecco la grande Festa del Vino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 agosto 2024) MONTECARLO Parcheggio con navetta in località Luciani, per chi arriva dal versante Valdinievole;ni che ritornano in via Nuova e in corso Roma, il principale del paesino; due serate speciali nelledel salotto sotto le stelle, quella dedicata a Puccini e al sigaro toscano. Sono le principali novità dell’edizione numero 56 delladeldi Montecarlo, al via dal 29 agosto all’8 settembre, quando la Processione solenne in onore della Madonna del Soccorso, (previste novità nel percorso che saranno svelate più avanti), concluderà la manizione. Il programma è stato illustrato in conferenza stampa dalla sindaca, Marzia Bassini, alla presenza del capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Vittorio Fantozzi e dai rappresentanti di tutte le associazioni che collaborano da sempre alla kermesse dedicata a Bacco, ma non solo, con la new entry APS.