Da rottamatore ad auto-riciclatore | l’ultima piroetta di Renzi pronto a tutto per tornare in pista

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 20 agosto 2024) Con quella faccia un po’ così, tra Pinocchio-monello e statista incompreso, Matteoal grande salto, che poi è una gamberata, verso i lidi del Nazareno. Un ritorno all’antico ma non troppo. L’ex premier in queste ore è in preda a una malcelata agitazione per accreditarsi come la new entry più prestigiosa del campo largo. Sempre più un campo accidentato e incoltivabile. È bastato un cenno di Elly Schlein, che ha pro tempore le chiavi di casa del Pd, per ringalluzzire l’ex sindaco di Firenze, ex segretario dem, ex premier. Con una di quelle piroette magistrali di cui è cintura nera,è al lavoro per il grande inciucio con il fronte anti-meloniano e per di più con la presunzione (l’uomo non spicca per umiltà) di fare il regista di una ipotetica spallata.