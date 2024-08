Costone la marcia è ingranata | Attesi da un’annata stimolante

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 agosto 2024) Prima settimana di lavoro in casa. Dopo il raduno di domenica, la squadra ha iniziato la preparazione in vista della stagione agonistica 2024/2025. "Siamo contenti di ricominciare, dopo una promozione ottenuta sul campo come quella dello scorso anno. Vedo tanta energia, i ragazzi mi sembrano motivati e anche i nuovi innesti hanno legato bene con il resto del gruppo. La prossima stagione sarà. Il livello inevitabilmente si alzerà e noi dovremo giocarcela con tutti". Sono state queste le parole di benvenuto del presidente delEmanuele Montomoli. "Il campionato ènon solo per la presenza di derby - ha aggiunto - di cui io sono da sempre un sostenitore, ma anche perché ci sono tante squadre di livello.