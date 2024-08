Confronto tra Conte e Manna per un vertice sul mercato del Napoli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

Il momento difficile che sta attraversando il Napoli necessita di soluzioni urgenti. A Verona, la squadra azzurra ha offerto una prestazione non confacente ad una qualsivoglia compagine che abbia anche minimi obiettivi riguardanti lo svolgimento di un dignitoso campionato. Come riporta Il Corriere dello Sport, Giovanni Manna, d.s. del Napoli, e Antonio Conte, allenatore azzurro, hanno passato il giorno di riposo insieme e hanno avuto un confronto a Napoli: "Il giorno dopo la disfatta di Verona, Antonio Conte e il ds Manna hanno pranzato insieme. A Napoli: sono rimasti entrambi in città, nonostante il giorno libero, perché i veri comandanti non abbandonano mai una nave nella burrasca.