Cattivissimo me 4 | recensione del nuovo capitolo della saga

(Di martedì 20 agosto 2024)me 4:delTra i tanti appellativi che si possono dare a questo 2024 cinematografico, c’è sicuramente quello di “anno dei grandi ritorni nel cinema d’animazione”. Dopo aver accolto con entusiasmo la quarta avventura del panda Po in Kung Fu Panda 4 e con ancor più clamore il ritorno delle emozioni di Inside Out 2, ecco ora tornare sul grande schermo uno dei personaggi più amati che il cinema animato ci ha regalato negli ultimi 15 anni: Gru, l’amabilissimo protagonista dime. Dopo aver esplorato le sue origini in Minions 2 – Come Gru diventa, eccolo ora diadulto inme 4. Un franchise ormai inarrestabile quello dime, con 6 film in totale è oggi quello dai maggiori incassi nella storia del cinema d’animazione.