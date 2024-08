Cattivissimo me 4 Domani in anteprima

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) La rassegna Rocca Cinema proietterà,alle 21.15, uno dei film più attesi dell’estate: “me 4” per la regia di Chris Renaud e Patrick Delage. Originariamente la proiezione, all’interno della Rocca Brancaleone di Ravenna, era prevista, innazionale, lo scorso 7 agosto, ma il maltempo ha imposto l’annullamento dell’evento. Ora i gestori di Rocca Cinema annunciano che il film sarà riproposto, per gentile concessione della Universal,. Un menù speciale accompagnerà la serata, grazie alla collaborazione con il bar della Rocca e il ristorante Fulèr. Chris Renaud torna alla regia del quarto episodio della saga d’animazione di grandissimo successo che ha per protagonisti i Minions. La saga si arricchisce di nuovi personaggi.