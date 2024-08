Botta e risposta tra Lino di Temptation e un noto locale siciliano | Maleducato senza precedenti

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 20 agosto 2024)Giuliano ha voluto rendere partecipi i suoi fan social di quanto accaduto, raccontandolo nei dettagli. “Voglio fare questo video per quanto riguarda l’organizzazione delLiMe a Catania: un’organizzazione pessima, sicurezza pessima! Sono delle persone che non si possono nemmeno descrivere, hanno fatto una pessima figura! In poche parole è successo che entrando nel, con il mio amico, ci hanno invitato in consolle. Ad un tratto succede che una ragazza con qualche chiletto in più mi chiede una foto, ma la sicurezza non la faceva salire in consolle e questa cosa già mi dava fastidio – ha raccontatoin un video social – Così la chiamai e la feci entrare per fare una foto con me, ma dopo un minuto che stava vicino a me sono arrivati tipo 3 o 4 buttafuori che hanno preso me e la ragazza, buttandoci fuori“.