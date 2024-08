Beetlejuice Beetlejuice | Michael Keaton ha chiesto che Beetlejuice apparisse di meno durante il film

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 20 agosto 2024) La star di, ha rivelato di essersi battuto per limitare il tempo sullo schermo del suo personaggio. La star deloriginale, ha rivelato si essersi battuto per limitare il tempo sullo schermo del suo personaggio protagonista nel sequel di Tim Burton,. Parlando con GQ,ha parlato del fatto che, nell'originale del 1988, il suo personaggio principale ha solo un totale di 17 minuti di tempo sullo schermo. Riguardo alla possibilità di mettere il suo personaggio al centro degli eventi soprannaturali diha dichiarato: "L'idea era: no, no, no, non puoi caricarlo di, lo ucciderebbe", ha spiegato, "Penso che il personaggio dinon guidi la