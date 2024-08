Ascolti tv | chi ha vinto ieri sera?

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di martedì 20 agosto 2024)tv: chi hala gara dell’audience in primata? Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della primat in base ai dati di share sul prime time come riportato da davidemaggio.it Notizia in aggiornamento Nellata di, lunedì 19 agosto 2024, su Rai1 Nero a Metà in replica ha interessato 1.748.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Canale5 Zelig ha conquistato 1.635.000 spettatori con uno share del 14.3%. Su Rai2 il triplo episodio di CSI: Vegas intrattiene 546.000 spettatori pari al 3.9%. Su Italia1 Chicago PD ha incollato davanti al video 1.006.000 spettatori pari al 7.2%. aggiornamento ore 9,39 Su Rai3 La Grande Opera all’Arena di Verona segna 434.000 spettatori e il 3.3%. Su Rete4 Vi presento Joe Black totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 La Mala: Banditi a Milano raggiunge 456.000 spettatori e il 4.9%.