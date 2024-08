Alemanno | Vannacci può essere aggregatore

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di martedì 20 agosto 2024) Robertopuò fare da federatore per la destra sovranista italiana ma è da escludere un suo addio alla Lega, almeno per ora. A crederlo è Gianni, segretario del Movimento Indipendenza, che all’Adnkronos parla così. “Sì,puòunper la destra sovranista. Ma non credo che uscirà dalla Lega a pochi mesi dall’elezione al Parlamento Ue. Svilupperà una attività associativa, ma almeno fino a quando non ci sarà un chiarimento interno rimarrà fedele al partito di Matteo Salvini”, dice l’ex sindaco di Roma. aggiornamento ore 12.