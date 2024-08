X vede un calo di utenti in Europa lento ma costante

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di lunedì 19 agosto 2024) Xune continuodegliin, è la stessa società di Elon Musk a dichiararlo nell’ambito del Digital Services Act (DSA) europeo. Le società di social media sono tenute a fornire i dati di utilizzo deglieuropei ogni semestre e sono stati pubblicati da poco quelli relativi alla piattaforma acquistata da Musk alla fine del 2022. Le polemiche innescate sugli interveti del miliardario di origine sudafricana in merito alle elezioni del Regno Unito hanno sono state tradotte in un esodo diUK che in realtà non c’è stato.