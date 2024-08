Verso la prima di campionato Venerdì sera il debutto al Mazza Campagna abbonamenti a 2 681

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Inizia oggi una settimana tra le più attese dell’intera stagione, innanzitutto perché porterà alinin programmaprossimo allo stadiocon l’Ascoli. Non c’è solo la marcia di avvicinamento al match col Picchio nei pensieri della società biancazzurra che deve assolutamente concretizzare qualche operazione – sia in entrata che in uscita – per mettere a disposizione di mister Dossena la miglior squadra possibile in tempi ragionevoli. Antenucci e compagni hanno lavorato sia sabato che domenica, e oggi effettueranno una doppia seduta alle 9,30 e alle 17. Tutti allenamenti a porte chiuse, come quelli fissati da domani aalle 9,30 al centro sportivo Fabbri.. ‘Come Together’, ladella Spal, sta per terminare.