Tanti lupi arriva il vademecum | Ecco come bisogna comportarsi

(Di lunedì 19 agosto 2024) Attenti al lupo. L’amministrazione comunale di Anzola mette in guardia i cittadini riguardo la presenza dinel comune e ha diffuso, attraverso il suo sito web, unnel caso si avesse un incontro ravvicinato con questi animali. Da quanto si è potuto apprendere, infatti, l’amministrazione comunale ha ricevuto segnalazioni sulla presenza dinella campagna di Anzola e lungo il torrente Ghironda. "Nel corso degli ultimi mesi – scrive il Comune – abbiamo ricevuto segnalazioni inerenti alla presenza deisul nostro territorio. Ricordiamo che il lupo è una specie protetta in tutta Europa e non può essere catturato o abbattuto se non in alcuni casi e solo con intervento delle autorità preposte". E continua: "L’amministrazione comunale non ha nessuna competenza in materia.