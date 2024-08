Stefano Sani si esibisce nella sua Montevarchi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 agosto 2024) Arezzo, 19 agosto 2024 – Si esibiràsua città martedì 3 settembre alle ore 21, in occasione delle tradizionali feste del Perdono. Non sarà una serata come le altre per, artista e cantautore, che negli anni 80 fece impazzire le ragazzine e balzò agli onori della cronaca nazionale proponendo due brani che ebbero un grande successo al Festival di Sanremo, la più importante manifestazione canora italiana. Fu quello il trampolino di lancio per, che ancora oggi continua ad alimentare quella che è stata una grande passione. In questi anni è salito sul palco in moltissime città italiane, ma l'evento del 3 settembre sarà molto particolare per lui, perché si esibirà in quella che è la sua città, quella in cui è nato e quella in cui risiede. Lo farà in occasione della Festa del Perdono e della serata dedicata allo “Spettacolo d'autore”.