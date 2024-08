Si respira una brutta aria | dal feroce salentino al fuoco di Puglia

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 19 agosto 2024) Siuna: dalaldiAl Bentegodi scende in campo lo stesso identico Napoli del Violinista Garcia, del Cammusso-Mazzarri, Del Mutanda-Calzona, priva di Osi. Siuna. Ilalla conferenza della vigilia, nelle sue dichiarazioni spietate, descrive una situazione preoccupante che non è recente. Ed è ancora più preoccupante perché radicata, endemica. I richiami ai ritardi della società, alla sua latitanza, all’inadeguatezza dei suoi dirigenti non è nemmeno tanto velato. Impossibile non annuire. La domanda è: oltre a cambiare il tecnico, cosa ha fatto la società in questi mesi per migliorare? Perché è stato comprato sto Rafa Marin, chi lo ha comprato Rafa Marin se poi non lo si manda in campo, e a lui, niente di meno, si preferisce ancora il Gesù Cristo in croce? Allucinante.