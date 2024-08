Si perdono sui Sibillini 4 escursionisti salvati in elicottero

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 agosto 2024) Macerata, 19 agosto 2024 – Sono andate avanti per tutto il pomeriggio di ieri le operazioni di recupero e messa in salvo di un gruppo di quattrodi Roma con un cane che si sono persi mentre passeggiavano sui Montinella Valle del Rio Sacro. Volevano fare un giro ad anello partendo da Fiastra e ritornando a Fiastra, passando per Casale Piscini e Rio Sacro. L’allarme è scattato intorno alle 15 quando i quattro, due coppie comunque ben attrezzate per le escursioni in montagna, hanno smarrito il sentiero perdendo l’orientamento. Preoccupati anche dall’arrivo del maltempo hanno chiesto aiuto chiamando il 112. Sul posto sono arrivati i primi soccorsi: le squadre della stazione di Macerata del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico assieme ai vigili del fuoco che hanno dato il via alle operazioni di recupero dei quattro e dell’animale.