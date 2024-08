Sharon Verzeni – I 20 volti nelle telecamere e la persona in bicicletta che gli investigatori cercano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Le indagini per dare un volto, un nome o un profilo genetico del killer di, la 33enne uccisa a coltellate la notte rea lunedì 29 e martedì 30 luglio mentre passeggiava nei dintorni della sua abitazione a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo, proseguono senza sosta. Ci sarebbero venti sagome riprese dalledi sorveglianza nel percorso fatto dalla donna durante la sua passeggiata. Secondo alcuni media si tratta di persone in auto, a piedi e inche compaionoimmagini di circa 60pubbliche e private della zona. Tra queste persone potrebbe trovarsi l’assassino della donna, ma anche qualcuno in grado di poter fornire dettagli utili alle indagini. La qualità scarsa di molte immagini aumenta la difficoltà di chi deve scoprire la verità.