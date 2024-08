Sembrano nazisti Il delirio della Zakharova contro la Rai

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 19 agosto 2024) Dire che ultimamente non scorra buon sangue tra il Cremlino e la Rai è quasi un eufemismo. Proseguono infatti le accuse mosse da Maria, portavoce del ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, nei confronti dei giornalisti del servizio pubblico italiano. Dopo aver denunciato gli inviatiredazione esteri del Tg1 Stefania Battistini e Simone Traini per “attraversamento illegale del confine di Stato” - con annessa convocazione presso il ministero degli Esteri russo dell'ambasciatrice italiana a Mosca, Cecilia Piccioni, - ora, riporta Il Giornale, Mosca prende di mira un altro corrispondente Rai, Ilario Piagnerelli. La ragione dell'imputazione è un suo servizio, preso come spunto per evidenziare una somiglianza dell'azienda radiotelevisiva a Volkischer Beobachter, l'organo di stampa ufficiale del Partito nazista di Hitler. Ma facciamo un passo indietro.