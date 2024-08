Scopigno Cup 2024 Roma e Lazio aprono le danze con un pareggio | 2-2 a Rieti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 agosto 2024) Termina 2-2 il derbyche ha aperto la trentaduesimaCup, competizione dedicata alle squadre Under 17. Aè la squadra biancoceleste, allenata da Procopio, a sbloccare il risultato. Merito di Polinari che al 24? sfrutta un’azione tutta di prima in area e chiude con un diagonale imprendibile per Sbaccanti. Lapareggia sei minuti dopo e lo fa con un pizzico di fortuna: Fasanella è bravo a saltare un avversario e a calciare di potenza col destro, ma è una deviazione di Di Marzio ad ingannare il portiere biancoceleste. Nella ripresa, al 42? (i tempi erano di 30 minuti), i biancocelesti tornano in vantaggio: l’arbitro giudica irregolare un contatto di Piermattei su Polinari e concede il rigore. Dagli undici metri si presenta Zangari che non sbaglia. Nel finale latenta un assedio e trova il 2-2.