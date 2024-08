Real Madrid Ancelotti | Mancato equilibrio nel secondo tempo avremmo anche potuto perdere

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 agosto 2024) “Abbiamo iniziato bene la partita, siamo andati in vantaggio ma non siamo riusciti a raddoppiare. Nelci è, e. Non abbiamo fatto una buona partita, siamo una squadra molto offensiva, e l’difensivo è molto importante per noi”. Così Carloha commentato l’1-1 in casa del Maiorca con cui è iniziata la Liga del. “L’si trova quando i giocatori pensano tutti allo stesso modo quando è ora di recuperare palla. Tutti possono pensare che sia un problema di attaccanti, ma può esserloper centrocampisti e difensori – ha aggiunto il tecnico italiano –. Tutta la fase difensiva è stata negativa, abbiamo faticato a recuperare palla subito dopo averla persa. Il Maiorca ha fatto una grande partita, hanno giocato meglio di noi”.